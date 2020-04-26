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Yasak boyunca 35 bin kişiye ceza uygulandı

İçişleri Bakanlığı 4 günlük yasak boyunca 35 bin 422 kişiye ceza uygulandığını açıkladı.

AA |
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Yasak boyunca 35 bin kişiye ceza uygulandı

Yasak boyunca 35 bin kişiye ceza uygulandı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 22 Nisan saat 24:00 ile 26 Nisan saat 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, yasağın bitmesine saatler kala, 4 günün bilançosunu açıkladı.

YASAĞA BÜYÜK ORANDA UYULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada. "31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır.

35 BİN 422 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Kısıtlamanın başladığı çarşamba saat 00.00 ile bugün 20.00 arasında kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

177 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA

44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

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