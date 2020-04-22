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Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar

4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, İstanbul Bayrampaşa Hali yolunda oluşan kilometrelerce uzunluktaki kuyruk, havadan görüntülendi.

İHA |
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Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar

Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla, koronavirüs ile mücadele kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik çocuk Bayramı tatilinin Ramazan ayının başlangıcına denk gelmesi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu, İstanbullular Ramazan ayı alışverişi için araçlarıyla Bayrampaşa Yaş Sebze Haline akın etti.

Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar

"HEM YASAK HEM RAMAZAN YOĞUNLUĞU"

Bayrampaşa Haline alışverişe gelen vatandaşlardan birisi, “Önümüzdeki dört gün gelecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ve Ramazan ayının gelmesiyle hemde koronavirüsünden dolayı halde bir alışveriş yoğunluğu var” diye konuştu.

Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar

Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar

Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar

Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar

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