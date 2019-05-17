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Yasak yerden dönüş yapan araç motosikletliye çarptı

İstanbul'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü Emirhan Sol, dönüşün yasak olduğu yerden U dönüşü yapan bir araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan genç, ağır yaralandı.

İHA | 17.05.2019 - 10:25..
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Kartal ilçesinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, dönüşün yasak olduğu yerden U dönüşü yapak için bir anda direksiyonu kırdı. O sırada arkadan hızla gelen motosiklet sürücüsü Emirhan Sol, önüne çıkan araca duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, metrelerce ileri savrularak refüje çarptı, ardından yerde sürüklendi.

AKCİĞERİNDE YIRTIK OLUŞTU

Kazaya tanık olan vatandaşlar, motosikletlinin yardımına koştu. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kürek kemiğinde kırık ve akciğerinde yırtık oluşan genç motosikletli, hastanede gördüğü 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Yasak yerden dönüş yapan araç motosikletliye çarptı ViDEO

"5 GÜN HASTANEDE YATTIM"

Ölümden dönen motosiklet sürücüsü Emirhan Sol, “Hızım ortalama bir hızdı, önümden bir otomobil vardı ilk önce sağa geçti sinyalini verip. Ben de bana yol veriyor sandım biraz hızımı artırdım boşuna yol vermesin diye. Meğer U dönüşü alacakmış adam, geniş alıyormuş. Bir anda önüme kırdı sola dönüp. Ben de önüme çıktığı için ona çarptım. Karşı şeride uçtum. Bayağı refüje falan çarptım sağ tarafımı. Kürek kemiğimde kırık var, akciğerimde kanama vardı yırtık vardı 5 gün hastanede yattım. Şu an sadece kırık var. Yavaş yavaş iyileşiyorum.” dedi.

"UCUZ ATLATTI"

Olaya tanık olan bir vatandaş, aracın dönüşün yasak olduğu yerden döndüğünü belirterek, “Arkadaşımız normal kendi şeridinden geliyor, diğer araç da U dönüşü yapılmayacak yerden bir anda U dönüşü yapayım derken bizim arkadaşı görmüyor ve kafa kafaya çarpışıyorlar. Kaval kemiği kırıldı, omuzunda yaralar oldu, boynunda ve ayağında yara oldu. Çocuk biraz ucuz atlattı diyelim ama bunun bedeli ağır da olabilirdi.” diye ifade etti.

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