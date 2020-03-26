taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4391
Euro
7.0649
Altın
1616.85
Borsa
90130.19
Gram Altın
334.57
Bitcoin
43054.6

Yasaklardan sonra balıkçılar alternatif yerler buldu

Üsküdar ve Galata Köprüsü'nde olta balıkçılığı geçici olarak yasaklanınca çok sayıda vatandaş, oltasını alarak Karaköy sahiline gitti.

DHA | 26.03.2020 - 14:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'de koronavirüs vakalarından sonra, salgının yaylmaması için 'evde kal' çağrıları yapıldı.

Bu kapsamda hem hükümet hem de belediyeler tarafından tedbirler alındı. Bu tedbirlerden biri de dışarıda insanları en az sürede tutmak...

ÜSKÜDAR İLE GALATA OLMADI O ZAMAN KARAKÖY

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, ilçe sınırları içinde balık tutulmasını geçici süreyle yasaklamıştı. Vatandaşların yakın mesafede balık tuttuğu Galata Köprüsü'nde de olta atmak yasaklanınca balıkçılar, Karaköy sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Üsküdar'da yasaklandı ancak Karaköy'de manzara değişmedi -1

Üsküdar'da yasaklandı ancak Karaköy'de manzara değişmedi -2

Üsküdar'da yasaklandı ancak Karaköy'de manzara değişmedi -3

Üsküdar'da yasaklandı ancak Karaköy'de manzara değişmedi -4

Üsküdar'da yasaklandı ancak Karaköy'de manzara değişmedi -5

Üsküdar'da yasaklandı ancak Karaköy'de manzara değişmedi -6

Üsküdar'da yasaklandı ancak Karaköy'de manzara değişmedi -7

Üsküdar'da yasaklandı ancak Karaköy'de manzara değişmedi -8

Üsküdar'da yasaklandı ancak Karaköy'de manzara değişmedi -9

Üsküdar'da yasaklandı ancak Karaköy'de manzara değişmedi -10

İlginizi Çekebilir
Bakan Kurum: TOKİ taksitlerini erteliyoruz
Bakan Kurum: "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz"
Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı
Irak'ta teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya ve Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş, toprağa verildi.
Yozgat'ta yaşlı vatandaştan zabıtaya börek sürprizi
Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmayarak tedbir alan yaşlı amca, polisleri alınacaklarının olduğu bahanesiyle eve çağırarak börek dağıttı.
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
Manisa Emniyet Müdürlüğü, yaşlı amcaya bağıran polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan 4 suça af yok
Erdoğan'dan 4 suça af yok
487
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
468
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
284
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
146
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
1258
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
147
Honda çalışanları, öğle yemeğini mesafeli yiyor
Honda çalışanları, öğle yemeğini mesafeli yiyor
132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir