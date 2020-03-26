Yasaklardan sonra balıkçılar alternatif yerler buldu

Türkiye'de koronavirüs vakalarından sonra, salgının yaylmaması için 'evde kal' çağrıları yapıldı.

Bu kapsamda hem hükümet hem de belediyeler tarafından tedbirler alındı. Bu tedbirlerden biri de dışarıda insanları en az sürede tutmak...

ÜSKÜDAR İLE GALATA OLMADI O ZAMAN KARAKÖY

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, ilçe sınırları içinde balık tutulmasını geçici süreyle yasaklamıştı. Vatandaşların yakın mesafede balık tuttuğu Galata Köprüsü'nde de olta atmak yasaklanınca balıkçılar, Karaköy sahilinde yoğunluk oluşturdu.





































