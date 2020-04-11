Yaşlı kadın güvercin beslemek için sokağa çıktı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine İstanbul'un Fatih ilçesinde, sokağa çıkan 60 yaşındaki bir kadın, güvercinleri beslemek istedi.
Bir poşetin içinde getirdiği ekmekleri güvercinlere vereceğini söyleyen yaşlı kadına polis ekipleri eve dönmesini söyledi.
"YASAĞI BİLMİYORDUM"
65 yaş üzeri olmadığını anlatmak için polise nüfus cüzdanını gösteren yaşlı kadın, “Bakın kimliğime gerçekten 60 yaşındayım. Sokağa çıkma yasağının olduğunu bilmiyordum” dedi.
Güvercinleri beslemek için sokağa çıktı
GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİ
Yaşlı kadının güvercinleri beslemek istemesi üzerine, poşeti alan polis ekipleri ekmekleri güvercinlere kendileri verdi.