Yasaktan kaçan Suriyeli, surdan düştü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde dışarıda olan 50 yaşındaki Suriyeli F.K., polisleri görünce panikleyerek, kaçtı.
F.K., saklanmak için surun ortasındaki boşluğa girdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bu sırada dengesini kaybeden F.K., 3 metre yükseklikten zemine düştü. F.K.'yi gören polisler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan F.K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.
BOŞLUKTAN DÜŞTÜ
Görgü tanıkları, F.K.'nin polisleri görünce panik yapıp, saklandığı sur boşluğundan düştüğünü söyledi.