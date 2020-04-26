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Yasaktan kaçan Suriyeli, surdan düştü

Diyarbakır'da, yasağa rağmen sokağa çıkan Suriyeli, polisi görünce panikleyip, çıktığı surun ortasındaki boşluktan düşerek, yaralandı.

DHA |
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Yasaktan kaçan Suriyeli, surdan düştü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde dışarıda olan 50 yaşındaki Suriyeli F.K., polisleri görünce panikleyerek, kaçtı.

F.K., saklanmak için surun ortasındaki boşluğa girdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada dengesini kaybeden F.K., 3 metre yükseklikten zemine düştü. F.K.'yi gören polisler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan F.K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Yasaktan kaçan Suriyeli, surdan düştü

BOŞLUKTAN DÜŞTÜ

Görgü tanıkları, F.K.'nin polisleri görünce panik yapıp, saklandığı sur boşluğundan düştüğünü söyledi.

Yasaktan kaçan Suriyeli, surdan düştü

Yasaktan kaçan Suriyeli, surdan düştü

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