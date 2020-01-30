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Yasal boy limitinin altında 1.5 ton balığa el konuldu

Samsun, Ordu ve Giresun'da gerçekleştirilen denetimlerde yasal boy limitinin altında olduğu tespit edilen 1,5 ton su ürününe el konulduğu açıklandı.

AA | 30.01.2020 - 20:00..
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Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla 27-29 Ocak tarihleri arasında Samsun, Ordu ve Giresun'da su ürünleri kontrol ekipleri tarafından denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Denizden ve karadan yürütülen operasyon kapsamında, denizde denetim başta olmak üzere balıkçı barınakları, balık hali, soğuk hava depoları, perakende satış yerleri ve yol güzergahları denetlendi.

Yasal boy limitinin altında 1.5 ton balığa el konuldu

TOPLAM 40 BİN LİRA CEZA

Toplamda 40 bin lira idari ceza uygulanan denetimlerde, yasal boy limitinin altında olduğu tespit edilen mezgit, barbunya ve kefal başta olmak üzere 1,5 ton su ürününe el konuldu. Söz konusu su ürünleri, Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevine bağışlandı.

Yasal boy limitinin altında 1.5 ton balığa el konuldu

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