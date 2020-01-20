Yaşam koçu, sorunları olan kadını dolandırdı

Büyük şehirde yaşayan, çalışan ve genellikle iyi eğitimli kadınlar ile erkekler son yıllarda çeşitli meditasyon kampları ve yaşam koçları ile kişisel sorunlarını çözme eğiliminde.

CİDDİ PARALAR ÖDENİYOR

Herhangi bir psikoloji ya da psikiyatri eğitimi olmayan bu kişiler, insanları sorunlarından kurtarma vaadinde bulunurken; bazen psikolojik sorunların derinleşmesine neden olabiliyor. Genellikle ‘beyaz yakalı’ dediğimiz insanları hedefleyen bu tarz yerlere ciddi paralar ödenirken, ruh sağlığı bozulanlar da oluyor.

PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRMEK ZORUNDA KALDI

İstanbul’da yaşayan ve iki çocuk annesi olan 49 yaşındaki A.S. de katıldığı bir kampta tanıştığı yaşam koçuna ‘üzerindeki negatif enerjileri temizleme’ vaadiyle 6 bin dolar ödedi. Daha sonra ruh sağlığı gittikçe bozulan A.S., hastanede psikiyatrik tedavi görmek zorunda kaldı.

"KAMPI YAPAN KİŞİ İŞLETME MEZUNU"

İki çocuklu A.S. geçtiğimiz yaz katıldığı meditasyon kampında seanslar sırasında tanık olduğu olayları, yaşadıklarını; kampta tanıştığı yaşam koçuna ödediği 6 bin dolar ve sonrasında başına gelenleri anlatarak, "6-7 kişilik bir kadın grubuydu. Hepsi de yalnız, depresyonda olan normalde sağlıklı düşünemeyen, kendi içinde iç savaşları olup farklı yollarla çözmeye çalışan insanlardı. Kampı yapan kişi işletme mezunu, hiçbir psikoloji eğitimi almamış, doktor bile olmayan insanlar." diye konuştu

"HERKESİN İÇİNDE 'YAPMA, YAPMA' DİYEREK AĞABEYİNİN TECAVÜZÜNE UĞRADIĞINI ANLATTI”

A.S. ayrıca kampta bir kadının meditasyon sırasında ağlamaya başlayarak, öz ağabeyi tarafından uğradığı tecavüzü anlattığını belirterek, "Herkes yere matlarını serdi ve uzandı. Kampı yapan kadın konuşurken, gözlerimiz kapalı. Bir ağlama sesine kulak verdim. İçi parçalanarak ağlıyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Meğerse kadın çocukluğunda ağabeyi tarafından defalarca tecavüze uğramış. Onun travmasını orada 'yapma, yapma' diye bağırarak dışavurdu." şeklinde konuştu.

"ÜZERİNDE KÖTÜ ENERJİLER VAR ONLARI TEMİZLEYECEĞİM" DİYEREK 6 BİN DOLARINI ALDI

Orada tanıştığı yaşam koçundan bahseden A.S., "Onların yönlendirmesiyle yaşam koçu ile tanıştım. Benim psikolojik sıkıntılarımın, yaşadıklarımın farklı olduğunu söyledi ve 'enerji çalışmalarıyla seni bu durumdan kurtarırım' dedi. Benden, 6 bin dolar para aldı. Sanki beni hipnoz ettiler ama sonra çok pişman oldum. Oraya gittiğime de, o parayı verdiğime de, saçmalıklarına da pişman oldum. 'Üzerinde kötü enerjiler var onları temizleyeceğim, sana hayatını geri vereceğim' dedi. 'Kaybettiklerini, geçmişte yaşadıklarını düzelteceğim, ilişkilerini düzelteceğim' diye vaatlerde bulundu. Hepsi de yalan dolan. Her şeyin yalan olduğunu anladığımda zaten hastanedeydim. 4 gün hastanede tedavi oldum çünkü travma oldu bende." ifadelerini kullandı.