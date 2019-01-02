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Yaşam tarzınızı değiştirin, gebe kalma şansını artırın

Gebelik dönemi, öncesi ve sonrası eşler için fazlasıyla sıkıntı yaratabilir. Nedeni gebe kalma şansının zorlanması. Yapılmaması gerekenler arasında fazla kilodan kurtulmak birinci sırada yer alıyor.

İHA | 02.01.2019 - 12:27..
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Gebelik dönemi öncesi ve sonrasında sağlık sorunları yaşayanların özellikle kilodan, alkolden, bilinçsiz ilaç tüketiminden uzak durması gerekiyor. Yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerle gebe kalmak isteyen kadınlar, yolun sonunda mutluluğu tadabilir.

Yaşam tarzınızı değiştirin, gebe kalma şansını artırın

İşte gebe kalma şansını artıran öneriler:

Herhangi bir genel sağlık problemi olmayan çiftlerin gebe kalma şansının daha yüksek olduğu biliniyor. Yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler gebe kalmayı kolaylaştırırken, sağlıklı bir gebeliğe başlangıç için fayda sağlıyor. Diyabet, aşırı kilo ve astım gibi bazı hastalıklar gebe kalmayı etkilerken; düzenli olarak korunmasız ilişkisi olan çiftlerin yüzde 84'ü bir yıl içinde gebe kalabiliyor. Gebe kalamayanların yarısı ise ikinci yıl içinde gebelik yaşayabiliyor.

Yaşam tarzınızı değiştirin, gebe kalma şansını artırın

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ ÖNEMLİ

Çok fazla veya çok az olan vücut yağı, adet düzenini etkileyerek gebe kalma üzerinde olumsuz etki yapabilir. Eğer vücut kitle endeksi 20-25 arasında ise sağlıklı kilodasınız. Vücut kitle endeksi 30’dan fazla 19’dan az olanların gebe kalmada problemleri olabilir.

Yaşam tarzınızı değiştirin, gebe kalma şansını artırın

ALKOLDEN UZAK DURUN

Eğer gebelik isteniyorsa ve hatta gebelik süreci içerisinde yer alınıyorsa, alkolün kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Alkol kadını etkilediği gibi erkek eşin sperm değerlerini de olumsuz etkiliyor. Sigara içimi hatta pasif içicilik dahil doğurganlığı azaltıyor. Sigara ayrıca sperm değerleri üzerinde de olumsuz etkiye sahip. Kafein tüketimi (kahve, çay, cola) ile doğurganlık arasında açık bir ilişki tespit edilemese de halk arasında dolayan bilgi kullanılmaması yönünde. Ezbere ilaç kullanımı da gebelik sürecini ve öncesini tehlikeye atabilir.

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