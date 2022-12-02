Petrol
87.44
0.64%
Euro
19.6059
-0.05%
Dolar
18.6374
0.02%
Altın
1.079
-0.06%
Borsa
5038
-0.17%
Bitcoin
321.122
-0.69%
BTXN Coin
5.50
-1.78%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    1 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli! İşte Süper Loto çekiliş sonuçları..

    Süper Loto 1 Aralık 2022 tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. İşte dün akşam noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..
    • 02.12.2022 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    1 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli! İşte Süper Loto çekiliş sonuçları..

    Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir şans oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı tutturarak ikramiye kazanabilirsiniz.

    Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekiliş olan 1 Aralık 2022 tarihli çekiliş dün akşam gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 16.949.740,27 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

    Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarları aşağıdaki şekildedir.

    1 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli! İşte Süper Loto çekiliş sonuçları.. #1

    01 Aralık 2022 Süper Loto Sonuçları

    3 - 5 - 35 - 57 - 58 - 60


    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir arabayı değiştirdi
    Magazin

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir arabayı değiştirdi

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı
    İç Haber

    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

    Görüş Bildir