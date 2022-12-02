1 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli! İşte Süper Loto çekiliş sonuçları..

Süper Loto 1 Aralık 2022 tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. İşte dün akşam noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir şans oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı tutturarak ikramiye kazanabilirsiniz.

Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekiliş olan 1 Aralık 2022 tarihli çekiliş dün akşam gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 16.949.740,27 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarları aşağıdaki şekildedir.

01 Aralık 2022 Süper Loto Sonuçları

3 - 5 - 35 - 57 - 58 - 60