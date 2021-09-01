1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları: Dünya Barış Günü nedir, neden kutlanır?

İkinci dünya savaşının başladığı günü unutmamak adına kutlanan 1 Eylül Dünya Barış Günü, küresel çapta kutlanıyor. İşte 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün tarihçesi ve anlamlı mesajlar...

Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarihi unutmamak ve barışın önemini hatırlamak için ilan edilen 1 Eylül Dünya Barış Günü, önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Peki bu günün önemi nedir? Dünya Barış Günü ne zaman ve nasıl ilan edildi? soruları da gündemde yerini aldı.

İşte 1 Eylül Dünya Barış Günü tarihçesi ve kutlama mesajları...

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI 2021

Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…

Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaşların yaşanmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum..

Barışın, sevginin egemen olduğu; savaşların, şiddetin olmadığı bir dünya umuduyla "1 Eylül Dünya Barış Günü" kutlu olsun..

Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış.

Gülümsemenin dili, dini, ırkı yoktur. Tüm insanlar aynı dilde gülümser. Kimsenin gülüşü solmasın 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun

Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış, bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık aşk kadar güçlüdür barış 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

Barış, bir gülücükle başlar. - Rahibe Teresa

Dünya barışı iç barışla başlar. - Dalai Lama

Yurtta barış, dünyada barış. - Mustafa KemaI Atatürk

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. - Cicero