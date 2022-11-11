Petrol
95.67
2.14%
Euro
18.9213
0.37%
Dolar
18.5004
0.06%
Altın
1.047
0.35%
Borsa
4467
-2.38%
Bitcoin
328.427
1.92%
BTXN Coin
8.32
-8.06%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    10 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları! 184 milyonluk dev ikramiye..

    Şans oyunu tutkunları Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar..
    • 11.11.2022 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    10 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları! 184 milyonluk dev ikramiye..

    Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen 10 Kasım 2022 tarihli Süper Loto sonuçları merak uyandırdı. Şans oyunu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Büyük ikramiyenin 184.752.294,78 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadı. Haftalardır devreden büyük ikramiye yine devretmiş oldu. Çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 16 şanslı kişi 41.770,25 TL'lik ödülün sahibi oldu.

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılır. Peki bu haftanın ikinci çekilişi olan 10 Kasım 2022 Perşembe çekilişinde kazanan numaralar hangileri oldu? İşte kazandıran numaralar..

    10 Kasım 2022 Süper Loto Sonuçları

    Noter huzurunda gerçekleştirilen 10 Kasım 2022 Perşembe çekiliş sonuçları şu şekildedir..

    6 - 17 - 20 - 32 - 35 - 52


    Kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi
    3. Sayfa

    Kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Survivor 2023 kadrosunda kimler olacak? OLAY İSİMLER!
    Medya

    Survivor 2023 kadrosunda kimler olacak? OLAY İSİMLER!

    Görüş Bildir