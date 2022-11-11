10 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları! 184 milyonluk dev ikramiye..

Şans oyunu tutkunları Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar..

Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen 10 Kasım 2022 tarihli Süper Loto sonuçları merak uyandırdı. Şans oyunu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Büyük ikramiyenin 184.752.294,78 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadı. Haftalardır devreden büyük ikramiye yine devretmiş oldu. Çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 16 şanslı kişi 41.770,25 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılır. Peki bu haftanın ikinci çekilişi olan 10 Kasım 2022 Perşembe çekilişinde kazanan numaralar hangileri oldu? İşte kazandıran numaralar..

10 Kasım 2022 Süper Loto Sonuçları

Noter huzurunda gerçekleştirilen 10 Kasım 2022 Perşembe çekiliş sonuçları şu şekildedir..

6 - 17 - 20 - 32 - 35 - 52