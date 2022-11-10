10 Kasım için Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları..

10 Kasım için Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları..

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrıldı. Bugün tüm ülkede çeşitli anma törenleri düzenleniyor.

Vatandaşlar bugün arama motorlarında Atatürk hakkında birçok araştırma yapıyor. Atatürk'ün fotoğrafları araştırılıyor.

Atatürk'ün az bilinen fotoğraflarını sizler için derledik. İşte ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce görmediğiniz bazı fotoğrafları..