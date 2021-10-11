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- 11 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
11 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 10:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 11 Ekim 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 11 Ekim 2021...
11 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- AYDIN °C, 32°C
- Az bulutlu
- İZMİR °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 27°C
- Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARAMAN °C, 27°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 26°C
- Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- GÜMÜŞHANE °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 27°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık