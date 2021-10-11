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    11 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 11 Ekim 2021 Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 10:19
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    11 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 11 Ekim 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 11 Ekim 2021...

    11 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 25°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    EGE

    Az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • AYDIN °C, 32°C
    • Az bulutlu
    • İZMİR °C, 29°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MANİSA °C, 29°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    11 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ISPARTA °C, 27°C
    • Az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARAMAN °C, 27°C
    • Az bulutlu
    • KONYA °C, 26°C
    • Az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 22°C
    • Parçalı bulutlu
    • DÜZCE °C, 25°C
    • Parçalı bulutlu
    • SİNOP °C, 20°C
    • Parçalı bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 20°C
    • Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • GÜMÜŞHANE °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SAMSUN °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TOKAT °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • TRABZON °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 21°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MALATYA °C, 27°C
    • Az bulutlu
    • VAN °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    11 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık

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