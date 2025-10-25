11 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini yayınladı.

Yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BUGÜN SICAKLIKLAR KAÇ DERECE

Bugün beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara ve İstanbul'da 20, İzmir'de 26, Antalya'da 25, Adana'da 28, Konya'da 24, Bolu'da 18, Samsun'da 21, Erzurum'da 16, Diyarbakır'da 25 derece civarında seyredecek.