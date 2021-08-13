13 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 13 Ağustos 2021 Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.

Vatandaşlar 13 Ağustos 2021 Cuma gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 13 Ağustos 2021..

13 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Avrupa Yakası kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.