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- 13 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
13 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 13.08.2021 - 09:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.
Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.
Vatandaşlar 13 Ağustos 2021 Cuma gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? 13 Ağustos 2021..
13 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- İSTANBUL °C, 30°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Avrupa Yakası kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 30°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 30°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 38°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- BURDUR °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- SİVAS °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- BOLU °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- AMASYA °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- RİZE °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- TRABZON °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ °C, 33°C
- Parçalı bulutlu
- ERZURUM °C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DİYARBAKIR °C, 38°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 37°C
- Parçalı ve az bulutlu