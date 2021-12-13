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- 13 Aralık Pazartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu
13 Aralık Pazartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 09:34
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri, Ankara’nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Vatandaşlar 13 Aralık 2021 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 13 Aralık 2021...
13 ARALIK 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- BURSA °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- EDİRNE °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 15°C
- Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 12°C
- Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Mersin çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
- ADANA °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 20°C
- Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
- ISPARTA °C, 13°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- KONYA °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SİVAS °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ORDU °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- RİZE °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ELAZIĞ °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ERZURUM °C, 7°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 4°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 11°C
- Parçalı ve bulutlu
- GAZİANTEP °C, 15°C
- Parçalı ve bulutlu
- SİİRT °C, 15°C
- Parçalı ve bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 18°C
- Parçalı ve bulutlu