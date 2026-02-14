15 yıllık hasret, Kars'ta tarihi istasyonda son buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaklaşık 15 yıl önce Kars’ta tanışan Katja Klimenko ile Serhad Suçsuz, zaman ve mesafelerin araya girmesiyle yollarını ayırdı. Farklı ülkelerde ve farklı hayatlarda geçen yılların ardından çift, Rusya’da beklenmedik bir karşılaşmayla yeniden bir araya geldi.

Bu tesadüf, yarım kalan bir hikâyeyi yeniden başlattı. Geçmişin özlemiyle birbirine sarılan çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

TARİHİ MEKANDA NOSTALJİK TEKLİF

Serhad Suçsuz, hayatının en önemli sorusunu sormak için sıradan bir yer yerine Kars’ın Selim ilçesindeki tarihi Benliahmet Tren İstasyonu’nu seçti.

Rus mimarisinin izlerini taşıyan, çam ağaçları arasında yer alan ve kışın karla kaplanan istasyon, çift için “yeniden başlangıcın” simgesi oldu. Diz boyu kara bata çıka raylara çıkan Suçsuz, tek taş yüzüğü çıkararak sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

"HİKAYEMİZ BURADA BAŞLADI"

Serhad Suçsuz, teklif anında yaptığı konuşmada Kars’ın hikâyelerindeki özel yerine vurgu yaptı. İlişkilerinin 2011 yılında başladığını, ancak 2015’te yaşanan 2015 Russian Sukhoi Su-24 shootdown sonrası Türk-Rus ilişkilerindeki gerilimin süreci etkilediğini belirten Suçsuz, yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin anlamına dikkat çekti:

"Bu hikâye burada başladı. 15 yıl sonra yine bu topraklarda, rayların üzerinde yeni bir başlangıç yapıyoruz."

RAYLARIN ÜZERİNDE BİR ÖMRE "EVET"

Karla kaplı raylar ve tarihi taş bina eşliğinde yapılan teklif, Katja Klimenko’nun “evet” demesiyle mutlu sona ulaştı.

Malakan kökenli bir ailenin torunu olan Klimenko, köklerinin bulunduğu Selim’de böyle bir teklif almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Anneannesinden kalan yüzükle istasyona geldiğini belirten Klimenko, yeni bir yüzükle yeni bir hayata adım attığını ifade etti.

MALAKAN KÖKENLERİYLE ANLAMLI BİR DÖNÜŞ

Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde Kars’tan Rusya’ya göç eden Malakan topluluğunun torunu olan Katja Klimenko için bu teklif, yalnızca bir evlilik adımı değil, aynı zamanda aile tarihine sembolik bir dönüş niteliği taşıyor.

Barışçıl kimlikleri ve çalışkanlıklarıyla Kars tarihinde iz bırakan Malakanların bir ferdi olarak, dedelerinin ayrıldığı topraklara “gelin” olarak dönmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

YENİ HAYAT İSTANBUL'DA

15 yıllık hasretin ardından rayların üzerinde birleşen çiftin, evlilik sonrası yaşamlarını İstanbul’da sürdürecekleri öğrenildi.

Kars’ta başlayan, Rusya’da yeniden filizlenen ve tarihi bir istasyonda taçlanan bu hikâye, “Aşk tesadüfleri sever” sözünü bir kez daha doğrular nitelikte oldu.