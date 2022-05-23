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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 23 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak?
    • 23.05.2022 - 09:35
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Vatandaşlar 23 Mayıs Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 19 Mayıs 2022...

    23 Mayıs bugün hava nasıl olacak?

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • EDİRNE °C, 30°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • İSTANBUL °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 26°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
    • TEKİRDAĞ °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    EGE

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 23°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • DENİZLİ °C, 29°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İZMİR °C, 29°C
    • Parçalı bulutlu
    • MANİSA °C, 31°C
    • Parçalı bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #1

     

    AKDENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    • ADANA °C, 29°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • ANTALYA °C, 27°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • HATAY °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • MERSİN °C, 26°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 21°C
    • Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ESKİŞEHİR °C, 23°C
    • Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KONYA °C, 24°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • NEVŞEHİR °C, 18°C
    • Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    • BOLU °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
    • DÜZCE °C, 23°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
    • SİNOP °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
    • ORDU °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
    • TRABZON °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    • ERZURUM °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KARS °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MALATYA °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • VAN °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı, yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 24°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • GAZİANTEP °C, 24°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • SİİRT °C, 22°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ŞANLIURFA °C, 27°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #4


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