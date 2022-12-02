İZMİR SU KESİNTİLERİ! 2 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

İZMİR SU KESİNTİLERİ! 2 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

İzmirli vatandaşlar bugün İZSU tarafından kesinti yapılacak olan ilçeler ve saatleri merak ediyor. 2 Aralık'ta İzmir'de meydana gelecek su kesintilerini birçok vatandaş araştırmaya başladı.

2 Aralık 2022 Cuma gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya koyuldu. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte 2 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

2 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İZSU'nun yapmış olduğu açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Ve yapılan duyuraya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar da su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını ve ne kadar süreceğini sorgulamaya başladı.

Gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Aliağa, Çeşme, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı bulunuyor. İzmir'in ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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