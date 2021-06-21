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2022 Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? 2022 FIFA Dünya Kupası tarihi..
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 17:28
EURO 2020’ye veda eden takımlar gözlerini, futbol organizasyonlarının en büyüğü olma özelliği taşıyan Dünya Kupası'na çevirdi.
Bizim Çocuklar'ın EURO 2020'den puansız çıkmasının ardından futbolseverler, 2022 Dünya Kupası ne zaman ve nerede yapılacak sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki 2022 Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası tarihi...
2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
2022 Dünya Kupası’nın açılış maçı, Katar Al Khor'daki 60.000 kişi kapasitesi olan Al Bayt Stadı'nda yapılacak. Günlük dört karşılaşmanın olacağı turnuvanın grup aşaması, 12 gün sürecek.
Ara vermeden geçilecek son 16 turu, 3 ve 6 Aralık'ta düzenlenecek. 9-10 Aralık tarihinde çeyrek, 13-14 Aralık tarihinde de yarı final maçları oynanacak.
17 Aralık'ta Khalifa U.A Stadyumu'nda üçüncülük karşılaşması yapılacak. 18 Aralık tarihinde ise kupa sahibini, Lusail'deki 80.000 kişi kapasiteli Lusail Stadı'nda gerçekleştirilecek olan maçta bulacak.
2022 Dünya Kupası 28 gün devam edecek olan turnuva, Avrupa futbol takvimini daha az etkileyecek. 2022 yılında son defa 32 takımla oynanacak olan Dünya Kupası, 2026 yılında 48 takımla oynanacak.