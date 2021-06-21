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2022 Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? 2022 FIFA Dünya Kupası tarihi..

2022 Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? 2022 FIFA Dünya Kupası tarihi..

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'ye veda etmesinin ardından 2022 Dünya Kupasının ne zaman ve nerede yapılacağı merak konusu oldu. Peki 2022 Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak?