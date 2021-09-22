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- 22 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
22 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 09:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri)olması bekleniyor.
Vatandaşlar 22 Eylül 2021 Çarşamba gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 22 Eylül 2021..
22 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 25°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 21°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 30°C
- Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
- İZMİR °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 33°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 31°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ISPARTA °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AKSARAY °C, 22°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- ANKARA °C, 23°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 20°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- KONYA °C, 21°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
- RİZE °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 18°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ERZURUM °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- KARS °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- VAN °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık