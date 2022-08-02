Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2 Ağustosn Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava parçalı bulutlu ve yer yer bölgesel yağışlı. Orta ve güney bölgelerde ise gökyüzü az bulutlu ve güneşli. Hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Denizlerde rüzgar Marmara, Orta ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarın esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos 2022..

2 Ağustos bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık İstanbul'da 30, Edirne'de 33 derece ölçülüyor. Çarşamba günü de benzer bir hava durumu bekleniyor ancak İstanbul dolaylarında yerel yağışlar da görülebilir. Ege Bölgesinde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Hava sıcaklıkları Denizli ve Muğla dolaylarında 37-38 derecelerde ölçülüyor. Öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz Bölgesinde de hava az bulutlu ve güneşli. Bölgede sıcaklık 32-33 derecelerde ölçülüyor. Adana dolaylarında 37 dereceye kadar yükseliyor. Çarşamba günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. This is a modal window.Video oynatılamadı, ağ ya da sunucu hatası veya belirtilen format desteklenmiyor. İç Anadolu Bölgesinin batı kesimleri parçalı bulutlu, doğu kesimlerinde ise güneş daha fazla görülüyor. Sıcaklık ise Ankara ve Sivas'ta 33, Eskişehir'de 29, Kayseri'de 34 derece ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Batı ve doğu kesimlerinde yerel yağışlar da görülüyor. Sıcaklık Bolu'da 26, Samsun'da 29, Gümüşhane'de 33 derece ölçülüyor. Yağışın Çarşamba günü etkisini artırması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesinin batı kentlerinde güneş görülüyor. Bölgenin kalanında ise gökyüzü parçalı bulutlu. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.