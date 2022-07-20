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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 19 Temmuz Salı hava nasıl olacak?
    • 20.07.2022 - 09:45
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Türkiye'de hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ve doğu kesimlerde normallerin üzerinde ölçülmeye devam ediyor. Yağışlar ise Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülüyor. Yurdun kalanında hava parçalı ve az bulutlu. Denizlerde rüzgar çoğunlukla kuvvetli esiyor. Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de zaman zaman rüzgarın fırtına seviyesine de çıkması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 20 Temmuz 2022..

    20 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

    Marmara Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Bölgenin batısında rüzgar kuzey yönlerden zaman zaman fırtına seviyesinde esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Ege Bölgesinde güneş görülüyor. Sıcaklık kıyı kesimlerde 35 derecenin üzerinde ölçülüyor.

    Kuzey Ege'de de rüzgarın kuzey yönlerden fırtına seviyesinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Akdeniz Bölgesinde hava az bulutlu, güneşli. Sıcaklık Antalya ve Adana dolaylarında 37 derecelerde ölçülüyor. Öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı dikkat edilmeli. Perşembe ve Cuma günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

    İç Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir hava görülüyor. Yalnızca bölgenin doğusunda bulutlar yoğunlaşabilir. Sıcaklık ise Ankara'da 28, Sivas'ta 25 derece ölçülüyor. Karadeniz Bölgesinde hava bulutlu ve yağışlı. Orta ve doğu kesimlerde görülen gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü bölgenin doğusunda devam etmesi bekleniyor. Yağış Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde görülüyor. Bölgenin kalanında ise hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık ise bölge genelinde 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bol güneşli ve sıcak havalar devam ediyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa dolaylarında sıcaklık 40 derecenin de üzerinde ölçülüyor. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.


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