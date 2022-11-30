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    29 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar..

    Süper Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 29 Kasım 2022 tarihli çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. İşte şanslı numaralar..
    • 30.11.2022 - 09:42
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    29 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar..

    Şans oyunu tutkunları Süper Loto sonuçlarını yakından takip ediyorlar. Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılır.

    Bu haftanın ilk çekilişi olan 29 Kasım 2022 Salı çekilişi dün akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları araştırılmaya başladı.

    Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir şans oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

    Dün yapılan çekilişte büyük ikramiye 14.574.937,18 TL oldu. Fakat 6 bilen çıkmayınca ikramiye devretti. İşte dün yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları miktarlar şu şekilde..

    29 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları! İşte Süper Loto da kazandıran numaralar.. #1

    29 Kasım 2022 Süper Loto Sonuçları

    9 - 24 - 26 - 31 - 50 - 60


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