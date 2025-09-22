3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü: Amasya'nın 127 yaşındaki Ayşe Ninesi hayatını kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde yürekleri burkan olay...

Nefes darlığı ve organ yetmezliğinden dolayı bir süredir hastanede tedavi altında tutulan 1 Temmuz 1898 doğumlu Ayşe Bayrı, hayatını kaybetti.

3 PADİŞAH VE 12 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ

Osmanlı'nın son üç padişahı II. Abdülhamit, V. Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bayrı’nın cenazesi, Hacı Mustafa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Yaşlı kadının ayrıca 5 çocuk ve 20 torun sahibi olduğu öğrenildi.

"YÖREMİZİN EN YAŞLISIYDI"

Cenaze törenine katıldığı Bayrı’yı geçen sene bayramda evinde ziyaret ettiğini hatırlatan Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Ayşe Ninemiz memleketimizin, yöremizin en yaşlısıydı.

Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun." diye konuştu.