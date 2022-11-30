Petrol
84.85
0.71%
Euro
19.3051
0.30%
Dolar
18.6385
0.00%
Altın
1.051
0.34%
Borsa
4951
-0.23%
Bitcoin
319.411
2.05%
BTXN Coin
5.54
-1.07%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    30 KASIM 2022 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ! İlçe ilçe kesinti saati

    BAŞKENT, kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 30 Kasım Çarşamba Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 30.11.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    30 KASIM 2022 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ! İlçe ilçe kesinti saati

    Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.

    Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    BAŞKENT, 30 Kasım 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    30 Kasım hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    İngiltere ve Galler'de Hristiyanların oranı ilk kez yarının altına düştü
    Dünya

    İngiltere ve Galler'de Hristiyanların oranı ilk kez yarının altına düştü

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Antalya'da korkunç kaza: Ağaca çarparak durabildi
    3. Sayfa

    Antalya'da korkunç kaza: Ağaca çarparak durabildi

    Görüş Bildir