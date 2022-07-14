Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 14 Temmuz Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Temmuz hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcak ve nemli hava etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi.

Peki bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz 2022..

14 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji son hava durumu raporuna göre perşembe günü Orta ve Güney Ege Denizi'nde oluşacak fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Kastamonu, Karabük, Bolu, Sinop, Bilecik, Amasya, Tokat ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey çevreleri ve Bursa'nın doğusunda da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Karabük, Bolu, Sinop, Bilecik, Amasya, Tokat ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey çevreleri ve Bursa'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.