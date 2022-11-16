37 il için sarı kodlu uyarı! Yarın hava durumu nasıl olacak?

37 il için sarı kodlu uyarı! Yarın hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, uyarı geldi. Peki, Yarın hava durumu nasıl olacak?

Sabah işe gidecek olan vatandaşlar, hava durununu öğrenmek ve hazırlıklı olmak istiyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, Meteoroloji'nin sitesinden detayları araştırıyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden de uyarı geldi.

Bu uyarının üzerine vatandaşlar, "Yarın hava durumu nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte yanıtı...

Yarın hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporun göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen fırtınanın yarın başlayacağı ve akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Uyarı geldi

Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli; Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 37 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.