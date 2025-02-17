4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları için başvurular başladı

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Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile her yıl düzenlediği Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nın 4'üncüsü düzenlenecek.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler; resim, masal/öykü, şiir ve deneme eserleri ile başvuru yapabilecek.

Farklı yaş gruplarına hitap eden yarışmalarda, öğrenciler dört farklı kategoride eserlerini sunabilecek.

4 KATEGORİDE FARKLI YAŞ GRUPLARI YARIŞACAK

Resim kategorisinde ilkokul - ortaokul - lise, masal/öykü kategorisinde ortaokul - lise, şiir kategorisinde lise - üniversite, deneme kategorisinde lise ve üniversite öğrencileri yarışacak.

TEMA AHİ EVRAN

Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılması, anlaşılması, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılması ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen yarışmalarda tüm eserlerin teması, konusu ve içeriğinin Ahilik ve Ahiliğin kurucusu Ahi Evran olması gerekiyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Türkiye Türkçesi diliyle yazılan eserlerin hazırlık aşamasında www.ahievran.org sayfasında bulunan Ahilik veri tabanından Ahilik hakkında kapsamlı bilgi alınabilecek.

Ayrıca daha önceki üç yarışmaya sunulan tüm resim, masal/öykü, deneme ve şiir eserlerine de yine bu siteden ulaşılabilecek.

Yarışmalara ilgi duyan öğrenciler, öncelikle www.ahievran.org internet sitesine üye olarak hazırlamış oldukları eserleri ile sistem üzerinden kolayca başvuru yapabilecek.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Tüm kategorilerde birinci, ikinci ve üçüncü olanlara Apple iPad 10.Nesil 10.9 inç 64 GB Wifi tablet hediye edilecek.

Ayrıca sıralamaya giren diğer öğrencilere mansiyon ödülü olarak kitap veya resim seti verilecek.

Tüm yarışmalar için son başvuru tarihi ise 15 Temmuz 2025. Yarışma değerlendirme sürecinin Eylül 2025 ayı içinde tamamlanması ve ödüllerin 38. Ahilik Haftası içinde verilmesi planlanıyor.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, yarışmalar ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"HZ. AHİ EVRAN’I VELİ’Yİ YAKINDAN TANIMANIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Çalışkan, açıklamada şunları söyledi:

“Sevgili Çocuklar ve Değerli Genç Kardeşlerim,

Sizler ülkemizin ve Türk Dünyasının aydınlık geleceğisiniz. Asil geçmişinizden ve köklerinizden aldığınız güç ve cesaret ile akıl, ahlak ve adalet temelinde Büyük Türkiye hedefimizi sizler hayata geçireceksiniz.

Sizler ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacak ve en büyük özlemimiz olan Türk Dünyası birliğinin gerçekleştiğini bir gün göreceksiniz. Onun için sizlerin hak ve hakikat ekseninde iyi yetişmeniz, geçmişinizden ve tarihinizden aldığınız özgüven ve ilham ile dünyaya yön verecek bilgi ve tecrübe düzeyine ulaşmanız bizlerin en büyük önceliğidir.

Bugün tüm evrensel değerlerin, kavramların ve sistemlerin insanlığa barış, adalet ve huzuru getiremediği bir dünyada, Türk-İslâm medeniyetinin mayasını oluşturan Ahiliği ve Ahiliğin kurucusu Hz. Ahi Evran’ı Veli’yi yakından tanımanız gerektiğine inanıyoruz. Ahi Evran yıllar önce kurmuş olduğu eğitim sisteminde yetiştirmiş olduğu becerikli ve ahlaklı insan modeli ile idari, iktisadi, sosyal, kültürel, askerî ve ticari bir sistem kurmuştur.

AHİLİĞİN İNSANLIĞA SUNDUĞU EVRENSEL MESAJLAR

Bu sistemin özünde adalet, merhamet, ehliyet, liyakat, çalışmak, helâl kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için halka hizmet anlayışı vardır. Bu esaslar, Ahiliğin insanlığa sunduğu evrensel mesajlardır.

Osmanlı'nın Cihan Devleti olmasını sağlayan dünyevî ve uhrevî bir sistem olan Ahiliğin bugün kapitalizmin ve emperyalizmin kıskacındaki insanlık için bir ümit olacağına gönülden inanıyoruz. Ahilik anlayışının özünde insan vardır, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket eden bu sistem; bencil olmayan, sosyal sorumluluk sahibi, kendisiyle ve toplumla barışık, olgun ve iyi ahlaklı insan modelinden yola çıkarak toplumun ve insanların mutluluğunu hedeflemiştir.

Bugün Ahilik anlayışının ve sisteminin sadece iş hayatında değil toplumun tüm kesimlerinde hayata geçirilmesi ve yaşatılması geleceğimiz adına hepimiz için tarihi ve hayati bir sorumluluktur. Türk Dünyasının ortak geçmişinde bu denli önemli yer tutan Ahilik, ne yazık ki yeterince tanıtılamamış, oluşturduğu ve yaşattığı evrensel değerler ve prensipler günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Oysaki Ahilik, Türk Dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birlik ve beraberliğini sağlayacak en önemli yapı taşlarından biridir.

Bu kapsamda özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında kapsamlı ve doğru bilgi sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması projesinin genel amacı; Ahiliğin ve kurucusu Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz hayatına ve iş dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

4 FARKLI KATEGORİDE YARIŞMA

Projemiz kapsamında 4 farklı yaş ve eğitim grubuna yönelik 4 kategoride toplam 4 farklı uluslararası yarışma açılmıştır. Türkiye’nin yanı sıra tüm ülkelerden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri resim, masal/öykü, şiir ve deneme kategorilerinde eserleri ile yarışmalara başvurabilmektedirler.

Tüm yarışma süreci www.ahievran.org internet sitemiz üzerinden yürütülmekte ve hazırladığımız kapsamlı Ahilik veri tabanı sayesinde herkes yarışmaya katılmadan önce Ahilik ve Ahi Evran ile ilgili kitap, dergi, bilimsel makale, sempozyum bildirisi, araştırma tezi, film senaryosu, tiyatro oyunu, resim ve videolara erişme imkânı bulabilmektedir. Ayrıca daha önceki yarışmalarımıza sunulan resim, masal/öykü, deneme ve şiir eserlerini de internet sitemizde bulabilirsiniz.

Projemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüş ve toplam bütçesinin bir kısmını karşılayacak şekilde mali destek almaya hak kazanmıştır. Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere projemize destek olan resmi kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarına ve sponsor olan firmalara çok teşekkür ediyorum.

Projemiz kapsamında açtığımız yarışmaların herkes için hayırlı ve faydalı olmasını diliyor, sizlere selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”