Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 18 Temmuz Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Yeni haftanın ilk gününde Türkiye’de Karadeniz ve yer yer Marmara’da sağanak yağışlar görülüyor. Yurdun güney kesimlerinde güneş bolca görülürken orta bölgelerde hava parçalı ve az bulutlu. Denizlerde rüzgar genellikle orta kuvvet ve üzerinde esiyor. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde de esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 18 Temmuz 2022..

18 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık ise bölge genelinde en yüksek 30-32 derecelerde ölçülüyor. Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde sıcaklıklar hayli yüksek seyrediyor. 36-37 derecelerde ölçülen sıcaklıklar öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına neden olabilir, dikkatli olunmalı. Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde hava güneşli. Sıcaklık ise bu dönemde genellikle 33-37 derece arasında ölçülüyor. This is a modal window.Video oynatılamadı, ağ ya da sunucu hatası veya belirtilen format desteklenmiyor. İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık bölgede 26 ile 31 derece arasında seyrediyor. Salı ve Çarşamba günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 25-26 derecelerde ölçülüyor. Salı günü yağışın bölgenin doğusuna çekilmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde hava az bulutlu, güneşli. Sıcaklık da bu dönemde genellikle 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bol güneşli ve sıcak hava görülmeye devam ediyor. Bölge genelinde sıcaklık 38 derece ve üzerinde ölçülüyor, yer yer 41-42 derecelere çıkıyor. Sıcak çarpmalarına karşı tedbirli olunmalı.