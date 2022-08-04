Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 4 Ağustos Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’nin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Orta ve güney kesimlerinde ise hava az bulutlu ve güneşli. Hava sıcaklıkları güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyrediyor. Denizlerde rüzgar Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 4 Ağustos 2022..

4 Ağustos bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. İstanbul-Kocaeli dolaylarında ise gök gürültülü sağanak yağışlar da etkili oluyor. Yağış Cuma günü etkisini yitiriyor, cumartesi etki alanını genişleterek geri geliyor. Ege Bölgesinde gökyüzü az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık Denizli dolaylarında 39 derece ölçülüyor. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı. Cuma ve cumartesi de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık ise bölgede 32-33 derecelerde ölçülüyor, Adana dolaylarında 36 derecelere çıkıyor. This is a modal window.Video oynatılamadı, ağ ya da sunucu hatası veya belirtilen format desteklenmiyor. İç Anadolu Bölgesinde de parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık Ankara ve Sivas’ta 34, Eskişehir’de 30, Kayseri’de 36 derece.

Karadeniz Bölgesinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık Bolu ve Samsun’da 27, Gümüşhane’de 33 derece ölçülüyor. Yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık da 32-33 derecelerde. Bölgenin kalanında sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkıyor, güneş de daha fazla görülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güneşli ve sıcak havalar devam ediyor. 40-41 derecelerde ölçülen hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yer yer 42-43 derecelere yükselmesi bekleniyor.