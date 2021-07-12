660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2021...

660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2021...

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılan son müsabakalarla bitti. Güreşlerin sona ermesinin ardından "Kırkpınar Başpehlivanı kim oldu, kazanan isim belli mi?" sorusu gündeme taşındı.

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz sene yapılamayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu sene kaldığı yerden, tüm heyecanıyla devam etti.

Edirne'de yapılan güreşler heyecanlı anlara sahne olurken, 9 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başladı ve 11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki güreşlerle devam etti.

2 bin 161 pehlivanın güreştiği müsabakalarda şampiyon belli oldu. Peki, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? İşte detaylar..

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI KİM OLDU?

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz oldu. Gürbüz, 4’üncü kez başpehlivan oldu.

KIRKPINAR BAŞPEHLİVAN ÖDÜLÜ NE KADAR?

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanına 60 bin lira ödül, altın madalya ve kupa verilecek.

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, er meydanında kol bağlayıp şampiyonluğa ulaşacak başpehlivana 60 bin lira para ödülü, altın madalya ve kupa verilecek.

Başpehlivan ikincisine 38 bin lira, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 20'şer bin lira para ödülü, bronz madalya ve kupa takdim edilecek.

Bu yıl boylarında dereceye girecek pehlivanlara ise toplam 352 bin 850 lira para ödülü dağıtılacak.

DERECEYE GİREN GÜREŞÇİLER

Minik-1:

Fırat Bozca / Balıkesir

Osman Kazımoğlu / İstanbul

Efe Koç / Antalya

Salih Yıldız / Kocaeli

Minik-2:

Yiğit Ada Aluç / Antalya

Muhammet Mustafa Kalyon / Yalova

Cemal Yiğit Purcu / İstanbul

Demirhan Efe Koçyiğit / Çankırı

Teşvik-1:

Caner Aslan / Tekirdağ

Umut Talha Uslu / İstanbul

Hasbi Bozca / Balıkesir

Seyfettin Bulut / Antalya

Teşvik-2:

Bayram Gümüşdağ / Edirne

Efe Hasan Kablan / İstanbul

Özel Özgür Aslan / İstanbul

Aşkın Gönültaş / İstanbul

Tozkoparan:

Ferhat Yiğit / Çorum

Osman Nuri Çıldam / Muğla

Efe Şahan / Balıkesir

Serkan Tarım / İstanbul

Ayak:

Hüseyin Şenel /Samsun

Yasin Yeşil / Antalya

Yusufcan Akdaş / Balıkesir

Umut Erdoğan / Ankara

Deste-1:

Ozan Kıl / Muğla

Emirhan Taş / İstanbul

Mecit Bıçak / Balıkesir

Deste-2:

Ömer Faruk Kırat / Ankara

Taha Yakup Temel / Tokat

Alperen Atar / Bursa

Berk Avcı / Bursa

Deste-3:

Sinan Yıldız / Kocaeli

Alperen Zemherioğlu / Antalya

Eren Kalkan / Ankara

Ömer Yasir Gökkaya / Antalya

Küçük Orta Küçük:

Adil Kıvrak / Antalya

Kadir Güleşen / Çankırı

Efe Kölebaş / Antalya

Mert Arıcı / Kocaeli

Büyük Orta:

Tufan Güzel / Antalya

Osman Kan / Antalya

Serdar Yıldırım / Sakarya

Yunus Emre Yaman / Zonguldak

Başaltı:

Yusuf Can Zeybek / Antalya

Mustafa Taş / Ankara

Feyzullah Aktürk / Çanakkale

Süleyman Başar / Antalya

Baş:

Ali Gürbüz / Antalya

İsmail Koç / Edirne

Orhan Okulu / Antalya

Faruk Akkoyun / Kocaeli

En iyi peşrev:

Şafak Yanık / Edirne

Serkan Üğdüşer / Edirne