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- 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2021...
660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2021...
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 09:28
- Güncelleme : 12.07.2021 - 09:35
Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz sene yapılamayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu sene kaldığı yerden, tüm heyecanıyla devam etti.
Edirne'de yapılan güreşler heyecanlı anlara sahne olurken, 9 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başladı ve 11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki güreşlerle devam etti.
2 bin 161 pehlivanın güreştiği müsabakalarda şampiyon belli oldu. Peki, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? İşte detaylar..
KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI KİM OLDU?
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz oldu. Gürbüz, 4’üncü kez başpehlivan oldu.
KIRKPINAR BAŞPEHLİVAN ÖDÜLÜ NE KADAR?
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanına 60 bin lira ödül, altın madalya ve kupa verilecek.
Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, er meydanında kol bağlayıp şampiyonluğa ulaşacak başpehlivana 60 bin lira para ödülü, altın madalya ve kupa verilecek.
Başpehlivan ikincisine 38 bin lira, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 20'şer bin lira para ödülü, bronz madalya ve kupa takdim edilecek.
Bu yıl boylarında dereceye girecek pehlivanlara ise toplam 352 bin 850 lira para ödülü dağıtılacak.
DERECEYE GİREN GÜREŞÇİLER
- Minik-1:
- Fırat Bozca / Balıkesir
- Osman Kazımoğlu / İstanbul
- Efe Koç / Antalya
- Salih Yıldız / Kocaeli
- Minik-2:
- Yiğit Ada Aluç / Antalya
- Muhammet Mustafa Kalyon / Yalova
- Cemal Yiğit Purcu / İstanbul
- Demirhan Efe Koçyiğit / Çankırı
- Teşvik-1:
- Caner Aslan / Tekirdağ
- Umut Talha Uslu / İstanbul
- Hasbi Bozca / Balıkesir
- Seyfettin Bulut / Antalya
- Teşvik-2:
- Bayram Gümüşdağ / Edirne
- Efe Hasan Kablan / İstanbul
- Özel Özgür Aslan / İstanbul
- Aşkın Gönültaş / İstanbul
- Tozkoparan:
- Ferhat Yiğit / Çorum
- Osman Nuri Çıldam / Muğla
- Efe Şahan / Balıkesir
- Serkan Tarım / İstanbul
- Ayak:
- Hüseyin Şenel /Samsun
- Yasin Yeşil / Antalya
- Yusufcan Akdaş / Balıkesir
- Umut Erdoğan / Ankara
- Deste-1:
- Ozan Kıl / Muğla
- Emirhan Taş / İstanbul
- Mecit Bıçak / Balıkesir
- Deste-2:
- Ömer Faruk Kırat / Ankara
- Taha Yakup Temel / Tokat
- Alperen Atar / Bursa
- Berk Avcı / Bursa
- Deste-3:
- Sinan Yıldız / Kocaeli
- Alperen Zemherioğlu / Antalya
- Eren Kalkan / Ankara
- Ömer Yasir Gökkaya / Antalya
- Küçük Orta Küçük:
- Adil Kıvrak / Antalya
- Kadir Güleşen / Çankırı
- Efe Kölebaş / Antalya
- Mert Arıcı / Kocaeli
- Büyük Orta:
- Tufan Güzel / Antalya
- Osman Kan / Antalya
- Serdar Yıldırım / Sakarya
- Yunus Emre Yaman / Zonguldak
- Başaltı:
- Yusuf Can Zeybek / Antalya
- Mustafa Taş / Ankara
- Feyzullah Aktürk / Çanakkale
- Süleyman Başar / Antalya
- Baş:
- Ali Gürbüz / Antalya
- İsmail Koç / Edirne
- Orhan Okulu / Antalya
- Faruk Akkoyun / Kocaeli
- En iyi peşrev:
- Şafak Yanık / Edirne
- Serkan Üğdüşer / Edirne
- Engin Kırbiç / Edirne