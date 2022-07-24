Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 24 Temmuz Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Haftanın son gününde Türkiye'de yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'de görülüyor. Kıyı Ege ve güney bölgelerde güneş bolca görülürken yurdun kalanında ise hava az bulutlu. Hava sıcaklıları Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Denizlerde rüzgar Güney Marmara, Orta Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 24 Temmuz 2022..

24 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık Edirne dolaylarında 38 derece, diğer kentlerde ise 33 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Ege Bölgesinde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık kıyı kesimlerde en yüksek 38 dereceye kadar çıkıyor. Sıcak çarpmalarına karşı tedbirli olunmalı. İzmir dolaylarında rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esiyor, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmeli. Akdeniz Bölgesi de bol güneşli. Sıcaklık Antalya dolaylarında en yüksek 39-40 derecelerde ölçülüyor. Mersin'de 34, Adana'da ise 37 derecelik sıcaklık var. İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık Sivas dolaylarında 24 derecelerde ölçülüyor, diğer kentlerde ise 29-31 derecelere çıkıyor.

Karadeniz Bölgesinde hava bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyrediyor. Bolu ve Samsun'da 27, Gümüşhane'de 22 derece ölçülüyor. Doğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü parçalı ve az bulutlu ancak güneyinde bulutlar yoğunlaşabilir. Sıcaklık ise Kars ve Erzurum'da 24-25, bölgenin kalanında ise 30-31 derecelerde. Güneydoğu Anadolu Bölgesi güneşli ve sıcak havalar devam ediyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 35 ile 37 derece arasında ölçülüyor. Pazartesi günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.