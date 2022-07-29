Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 29 Temmuz Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye'nin genelinde yağışsız, az bulutlu ve güneşli bir hava görülüyor. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde de artarak mevsim normalleri üzerine çıktı. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar ölçülüyor. Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz, Marmara ile Orta ve Kuzey Ege'de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı. Diğer kıyılarda ise rüzgarın orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 29 Temmuz 2022..

29 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde güneş görülüyor. İstanbul ve Kocaeli dolaylarında rüzgarın fırtına seviyesinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 35-36 derecelerde ölçülüyor. Ege Bölgesi de bol güneşli. Sıcaklık Denizli'de 40 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı. İzmir ve Afyonkarahisar'da 35, Muğla'da 36 derecelik sıcaklık var. Akdeniz Bölgesinde de güneşli havalar devam ediyor. Sıcaklık Antalya dolaylarında 32 derecelere geriledi. Adana'da ise 37, Hatay'da 34 derece ölçülüyor. İç Anadolu Bölgesinde de sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde ölçülüyor. Hava ise güneşli ve az bulutlu. Hafta sonu da benzer bir hava durumu bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık Bolu'da 32, Samsun'da 28, Trabzon'da 26 derece ölçülüyor. Doğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık kuzey ve güney kesimlerde 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Batı kentlerde ise 38 dereceye kadar çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar 40 derece üzerinde seyrediyor. Şanlıurfa'da 43 dereceye kadar çıkıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara ve sıcak çarpmalarına kaşı dikkat edilmeli.