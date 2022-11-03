Gün doğumu sırasında kızıllaşan gökyüzü, İstanbulluları kendine hayran bıraktı. Görsel şölen havadan da görüntülendi.

İstanbul'da gökyüzü, bu sabah görenleri mest etti...

Sabah saatlerinde gün doğumu sırasında kızıl ve mor tonlarına boyanan gökyüzü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Beğeni topladı

Kartal ilçesi ve çevresinde güneşin yüzünü gösterdiği esnada beliren kızıllık beğeni topladı.

Gökdelenlerin arasında doğan güneş ve kızıl manzara kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da gün doğumu manzarası ViDEO

Kayda alındı

İHA'nın aktarımına göre; evlerinden çıkarak işe giden vatandaşlardan kimisi o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Öte yandan gökyüzünde oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.