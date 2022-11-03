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    İstanbul'da gün doğumu

    Gün doğumu sırasında kızıllaşan gökyüzü, İstanbulluları kendine hayran bıraktı. Görsel şölen havadan da görüntülendi.
    • 03.11.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 09:48
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    İstanbul'da gün doğumu

    İstanbul'da gökyüzü, bu sabah görenleri mest etti...

    Sabah saatlerinde gün doğumu sırasında kızıl ve mor tonlarına boyanan gökyüzü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

    Beğeni topladı

    Kartal ilçesi ve çevresinde güneşin yüzünü gösterdiği esnada beliren kızıllık beğeni topladı.

    Gökdelenlerin arasında doğan güneş ve kızıl manzara kendine hayran bıraktı.

    İstanbul'da gün doğumu manzarası ViDEO

    İstanbul da gün doğumu #1

    Kayda alındı

    İHA'nın aktarımına göre; evlerinden çıkarak işe giden vatandaşlardan kimisi o anları cep telefonu ile kayda aldı.

    Öte yandan gökyüzünde oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

    İstanbul da gün doğumu #2

    İstanbul da gün doğumu #3

    İstanbul da gün doğumu #4


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