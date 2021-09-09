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- 9 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
9 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 09:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Burdur, Eskişehir, Bolu, Düzce, Ordu, Ardahan çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 9 Eylül 2021 Perşembe gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül 2021..
9 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 26°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 28°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra iç kesimlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 31°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 30°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
- BOLU °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık