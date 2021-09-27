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    ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 11 bin dolar maaşlı iş ilanı

    ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından, aylık 11 bin dolar (Yaklaşık 98 bin 153 TL) maaşla oto tamircisi ilanı yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 21:16
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 22:45
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    ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 11 bin dolar maaşlı iş ilanı

    ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu yeni bir iş ilanı yayınladı.

    Konsolosluk, Twitter hesabından yayınlanan duyuruda otomobil tamircisi pozisyonunda 1 kişilik açık olduğu belirtildi.

    ORTA DERECE İNGİLİZCE, 5 YILLIK EHLİYET

    İşe alınacak elemanda aranacak özellikler ise, orta düzeyde İngilizce, 5 yıllık ehliyet, harita okuyabilme yeteneği, temel seviyede bilgisayar becerisi ve konsolosluğun yakınlarındaki hastane, karakol ve itafiye istasyonunun yerini bilmek olarak sıralandı.

    HAFTADA 40 SAAT MESAİ, 98 BİN TL MAAŞ

    En az 3 yıl deneyim aranacağı belirtilen ilanda, işi alacak kişi haftada 40 saat çalışacak.

    İşe alınacak oto tamircisi için belirlenen aylık maaş ise 11 bin 153 (Yaklaşık 98 bin 153 TL) dolar oldu.

    Ortaokul ve lise mezunlarına yönelik olduğu belirtilen iş ilanında olumlu dönüş yapılan adayların dil veya yetenek testine çağrılabileceği ya da sözlü mülakata davet edilebilecekleri ifade edildi.

    ABD İstanbul Başkonsolosluğu nun 11 bin dolar maaşlı iş ilanı #1

    ABD İstanbul Başkonsolosluğu nun 11 bin dolar maaşlı iş ilanı #2

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