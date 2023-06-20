Adana'da 650 bin fidan toprakla buluştu Kozan'da 2020 ve 2021 yıllarında çıkan yangınlarda zarar gören ormanlar, bugüne kadar dikilen 650 bin fidanla yeniden yeşermeye başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos 2020 yılında farklı noktalarda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmış ve yüzlerce hektarlık alan zarar görmüştü.

Bu yangının yaraları henüz geçmemişken 2021 yılında yine Kozan'da 6 mahallede yangın çıktı.

6 mahallede zarara yol açan yangından sonra Orman Genel Müdürlüğü, bölgeyi yeniden yeşertmek için harekete geçti.

Ekipler aralıksız çalıştı

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangında tahrip olan ormanlık alanların yeşermesi amacıyla başlattığı çalışmaları bugüne kadar aralıksız sürdürdü.

Yanan alanların tekrar kazanılması amacıyla başlatılan çalışmalarda 650 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Yangınlara karşı önlemler alındı

Fıstıkçamı, kızılçam, harnup, lavanta, servi, dut, ceviz ve incir fidanlarının bakımının yapıldığını belirten Adana Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınlara karşı da gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.