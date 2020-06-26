Sosyal medyada fenomen olmak isteyenlerin uğramadan geçmediği takipçi ve beğeni tezgahı, koronavirüs döneminde de büyük ilgi gördü.

Koronavirüs sürecinde evlere kapanarak kendilerini sosyal medyaya kaptıran Adanalılar, takipçi ve beğeni sayısını da seyyar tezgahla artırdı.

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda arkadaşının dükkanının önüne seyyar tezgah açan 38 yaşındaki Yılmaz F., sosyal medya hesaplarında fenomen olmak isteyen kişilere parayla beğeni, takip ve yorum satıyor.

Adana'da açtığı tezgahta beğeni ve takipçi satıyor ViDEO



ÇEVRESİ DALGA GEÇTİ

Sokakta ilk kez takipçi satmaya çalıştığında çevresindekilerin onu ciddiye almayıp güldüğünü belirten Yılmaz F., bu duruma aldırmadan çalışmaya devam ederek, internetten uzun süredir yapılan bu işi sokağa taşımanın bir girişimcilik örneği olduğunu belirtti.

"SON GÜLEN İYİ GÜLER"

Günde yaklaşık 50 bin takipçi sattığını iddia eden Yılmaz F., kendisiyle dalga geçen çevresi için, "O zaman gülenler şimdi benden takipçi satın alıyor. Son gülen iyi güler. Çok şükür işlerimiz iyi. Takipçi fiyatlarımız aynı döviz kurları gibi. Bazen iniyor, bazen çıkıyor. Bu sosyal medya platformlarının güvenlik duvarlarını sıkılaştırmasıyla alakalı bir durum. Geçen yıl 1000 takipçi 30 TL iken, bu yıl 16 TL. İlk başladığım yıl 6 TL'ydi. Günde yaklaşık 50 bin takipçi-beğeni satıyorum. Benim takipçilerim orijinal." ifadelerini kullandı.

FİYATLAR UYGUN

İşletme hesabı olarak kullanılabilme ihtimali olan bir hesabın takipçi satın alabileceğini belirten üniversite öğrencisi Aybüke İnce ise, Yılmaz F.'nin yaptığı işin güzel bir girişimcilik örneği olduğunu söyledi. Takipçi ve beğeni fiyatlarının uygun olduğunu düşündüğünü dile getiren İnce, "16 TL'ye 1000 takipçi. Bence süper bir fiyat. İleride alabilirim." diye konuştu.

"TAKİPÇİ SATIN ALMAK GEREKSİZ"

Kendisinin de sosyal medya platformlarını kullandığını ama takipçi ve beğeni satın almanın gereksiz olduğunu düşündüğünü söyleyen Gökçen Yılmaz ise sokakta takipçi satılmasını ise komik bulduğunu ifade etti.















