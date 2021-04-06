Euro
9.6323
0.43%
Dolar
8.1418
0.49%
Altın
454.25
0.94%
Borsa
1.434
-0.57%
Bitcoin
487.807
3.13%
EXEN Coin
20.39
6.30%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Adana’da çiftlik evinde beslenen timsaha el konuldu

    Adana'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen timsaha el koydu, çiftlik evinde besleyen kişiye de yasal işlem uyguladı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da çiftlik evinde beslenen timsaha el konuldu

    Adana'daki bir çiftlik evinde timsah beslendiği ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Söz konusu adrese giden ekipler, özel bölmede Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme’ye (CITES) tabi olan timsahın beslendiğini belirledi.

    YASA DIŞI YOLLARDAN GETİRİLDİ

    Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan timsaha el koyarken, besleyen kişiye de yasal işlem uyguladı.

    Timsah, veteriner hekimce yapılan kontrolün ardından Tarsus Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

    Adana timsah

    Adana timsah

    Adana timsah

    Adana timsah

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir