Adana'da esnaf TEKNOFEST'in başlamasını bekliyor

Adana'da esnaf TEKNOFEST'in başlamasını bekliyor Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST kendi misyonu çerçevesinde ülkeye katkısının yanında kent ekonomisine de can suyu olacak. 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı beklenirken şehirde her gün 180 ton et tüketilmesi bekleniyor.