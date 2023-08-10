Adana’da hurdacılık yapan genç, dünya üçüncüsü oldu Çocukluk hayalini gerçekleştirip mühendis olan genç, işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yaptığı yazılımla Çin’de düzenlenen uluslararası bir yarışmada dünya üçüncülüğü elde etti. Gururlu olduğu söyleyen genç adam, “Dünyadaki 500 milyon işitme engelli bu programın hayata geçmesiyle engelleri aşacak” dedi.

İHA

Mehmet ve Münevver Zeytun çiftinin 9 çocuğundan biri Göncü Musa Zeytun…

30 yaşındaki Göncü Musa, çocukluk yıllarında mekatronik mühendisi olmak istedi.

Maddi zorluklara rağmen hayalinden vazgeçmeyen Zeytun, hurda ve kağıt toplayıcılığı dahil her türlü işi yaptı.

İşitme engelliler için yazılım programı geliştirdi

Zeytun, tüm zorluklara rağmen zekası, hırsı, azmi ve kararlılığı ile mühendis oldu.

Genç mühendis, işitme engellilerin rahat bir şekilde iletişim kurabilmeleri için ‘Dostext’ isimli yazılım programını geliştirdi.

Program ile ‘merhaba’ diyen bir kişinin söylediği söz, işitme engelli kişiye işaret diliyle, işitme engellinin işaret diliyle anlattıkları ise karşı tarafa yazı olarak iletiliyor.

Dünya üçüncüsü oldu

Göncü Musa Zeytun’un projesi, ilk olarak WIIPA tarafından mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen‘1Idea 1World’ yarışmasında ikincilik, temmuz ayında ise Çin Expo’da düzenlenen yarışmada dünya üçüncülüğü elde etti.

Projenin hayata geçirilmesiyle dünyadaki 500 milyon işitme engellinin hayatının kolaylaşacağını belirten Göncü Musa Zeytun, “Gururluyuz. Uluslararası arenada ülkemizin bayrağını dalgalandırmak bize büyük bir mutluluk verdi. Projemizin evrensel bir sorunu çözmeye aday olduğunu, aynı zamanda sürdürülebilir ve yatırım açısından cazip bir proje olduğunu görmek bizi gururlandırdı.” ifadelerini kullandı.

300 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacı var

Projesine 300 bin dolar yatırım beklediğini söyleyen Zeytun, şöyle devam etti:

2 farklı olimpiyata katıldık ve ikisinde de podyumda yer aldık. En son katıldığımız yarışmada dünya üçüncüsü olduk. Biz ve bizim gibi gençler katma değeri yüksek projeler üretiyoruz. Biz ve bizim gibilere destek verilmesi lazım. Böyle durumlarda devletin bizzat kendisi en büyük destekçidir. Dünyada 500 milyon işitme engelli var. Türk gençlerinin yaptığı bu yazılım, birçok işaret ve konuşma dilinde bütün dünyaya hizmet verecek. Yazılımımız yerli, çözümümüz evrensel. Bizim ‘Dostext’ olarak yatırım ihtiyacımız devam ediyor. 3 milyar dolarlık piyasa için 300 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var.

"Türk gençleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirdi"

Yazılımının bütün dünyada kullanılacağını anlatan Musa Zeytun, şu ifadelere yer verdi:

500 milyon işitme engellinin hayatını kurtaracak projeyi Türk gençleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirdi ve patentledi. Sokaktan kağıt toplayan o insan artık dünyaya yazılım satacak. Bunun dışında en büyük yatırımcı devletimizdir. KOSGEB ve TÜMMİAD ülkemizi ileri taşıyacak projelere önemli katkılar sağlıyor. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk Selek, Adana KOSGEB İl Başkanı Mehmet Eren ve TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı’ya desteklerinden dolayı minnettarım.

Şirket avukatı Özge Can Özgür ise bu proje sayesinde işitme engellilerin erişiminin kolaylaşacağını söyledi.