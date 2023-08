Adana'da kırmızı et tüketimi rekora ulaştı! Adanalılar kebapçıya uğramadan eve gitmiyor Adana'da yaz aylarında gurbetçilerin de gelmesiyle et tüketimi rekor seviyeye ulaştı. Kebapçılardan çıkmayan Adanalılar, günlük 20 tona yakın et tüketiyor.

Adana'da yaz aylarında gurbetçilerin dönüşüyle beraber, kırmızı et tüketiminde de artış yaşanmaya başlandı. Kış ve ilkbahar aylarında 10 ton tüketilen etin miktarı ise yaz aylarıyla beraber 20 tona kadar çıktı. Gurbetçilerin gelmesi ve et tüketiminin artmasından ise Adanalı esnaf memnun... Et tüketiminin artması, esnafa adeta can suyu oldu. "İşler açılmaya başladı" Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Adana'da turizm sezonuyla birlikte günlük et tüketimi 20 tona ulaştı. Bunlara sakatat, sucuk ve tavuk etini de eklediğimizde tüketim 25 tonu buluyor. Bu rakamlardan memnunuz. İşlerimiz gayet açılmış durumda. Eylül ayından sonra belki küçük düşüşler olabilir. Bunun dışında bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı. "Ete zam yapmayı dşünmüyoruz" Esnafa satışların can suyu olduğunu belirten Yağmur, "Turistlerin Adana'ya gelmesi kasaplar için sevindirici ve can suyu oldu. Kemiksiz etin kilosu 300 TL. Ayrıca ete zam düşünmüyoruz. Kebapçılar, rekabet içinde oldukları için fiyatlarda değişiklikler tabi ki olabiliyor. Fakat bizler Et ve Süt Kurumu ile yapacağımız anlaşmayla etleri oradan alacağız. Küçük esnaflarda sadece bu etlerin satışı olacak." dedi. "Esnaflar olarak mutluyuz" Kebapçı Cihangir Korkmaz ise satışlardan memnun olduklarını belirtti. Korkmaz, "Yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından Adana'ya insanlar çok rağbet gösterdi. Bu da Adana için can suyu oldu. Esnaf mutlu oldu. Çünkü et satışlarına yansıdı. Et satışlarının artması da kebapçılara yansıdı. Havaalanından inen insanlar, anne babalarını görmeden kebapçılarda soluğu alırlar. Esnaflar olarak mutluyuz" şeklinde konuştu. "Gündüz değil akşamları geliyorlar" Gün içerisinde 45 dereceye ulaşan sıcak havalar nedeniyle et tüketiminin genelde akşam daha fazla olduğunu aktaran Korkmaz, "Sıcaklıklar et tüketimini düşürmüyor, tersine artırıyor. Gündüz saatlerinde 45 dereceyi aşan sıcaklıklar olduğu için insanlar daha çok akşamları geliyorlar. Gece 3'e kadar kebap yemeye gelenler var" ifadelerini kullandı. "Sağlığa zararı yok" Adana kebabının yanında 10 çeşit salata verdiklerini, bazı insanların sadece salatalar için bile kebapçılara geldiğini vurgulayan Cihangir Korkmaz, şunları söyledi: "Kebabın yanında sadece kebap vermiyoruz. Mevsim, soğan, ezme salataları ve yeşilliklerde veriyoruz. Bu yeşillikler ile kebabı dengelediği için sağlığa hiçbir zararı olmuyor. Bizler Adana'yı en iyi şekilde temsil ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz." "Herkesi Adana'ya bekliyoruz" Kebap yemeye gelen bir vatandaş ise sıcakların kendilerini etkilemediğini belirterek, "Adana her zaman sıcak. Yaz aylarında 50 dereceyi aşan sıcaklıklar oluyor. Bu sıcakların bizim kebap yememize engel değil. Adanalılar olarak sıcaklıklar 50 derece de olsa 70 derece de olsa biz kebap yemeye devam edeceğiz. Herkesi Adana'ya bekliyoruz." dedi.