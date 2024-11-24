İHA

Adana'da öğrencilerden, yürek ısıtan 24 Kasım Öğretmenler Günü sürprizi...

Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde atıl vaziyetteyken restore edilerek eğitime kazandırılan Pekmez Hüyüğü İlkokulu, bugün 5 sınıf, 8 öğretmen ve 113 öğrenci ile eğitim veriyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de fedakar öğretmenlerine teşekkür etmek isteyen öğrenciler, okulun yapımında emeği geçen Ogün Abi Derneği'ni de sürprize dahil ederek pasta yaptırdı.

KALPLERİ ISITAN SÜRPRİZ

Sınıfta ders işlenirken öğrenciler, ellerindeki pastalarla sınıflara girdi.

Şarkılarla tüm öğrenciler sürprize eşlik ederken öğretmenler şaşırdı. Öğretmenler sürpriz için öğrencilere teşekkür ederek sarıldı.

"KÖYDE ÇALIŞMAK, ŞEHİRDE ÇALIŞMAKTAN DAHA MUTLULUK VERİCİ"

Öğretmen Ahmet Ata, öğrencilerinin sürprizi karşısında çok mutlu olduğunu kaydederek, “Buraya Çukurova ilçesinden geliyorum. Her gün mutlulukla geliyorum. Bu çocukların gerçekten bize çok ihtiyaçları var. Okul açıldığından beri buradayım, çok mutluyum burada bu çocuklarla olmaktan. Belki de bu çevrede en çok ihtiyacı olan çocuklar bu çocuklar.

Zevkle geliyorum. Her gün geliş gidiş yapıyorum. Trafiği falan takmıyorum. İnsanlar buraya gelmekten imtina edebiliyorlar. Hiç düşünmesinler. Köylerde çalışmak inanın şehirlerde çalışmaktan çok daha mutluluk verici. Sürprizleri harikaydı. Biz bayıldık.” dedi.

"DEĞER GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

Öğretmen Meltem Tosun da çok şaşırdığını ifade ederek, “Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. Hatırlanmak, değer görmek çok güzel. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, bildiğimiz her şeyi gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Öğrencilerden Yaren Çokol, “Bugün burada Öğretmenler Günü'nü kutladık. Öğretmenimize pasta aldık, gül aldık, hediyelerle geldik bugün okula ve çok mutlu oldular.” ifadelerini kullandı.