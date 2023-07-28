Adana'da seyyar manav sıcaklara aldırmadan 50 derecede sokaklarda satış yapıyor Aşırı sıcaklar, Türkiye genelinde dışarıda çalışanlar için zorlayıcı olurken her şeye rağmen görevinin başında olanlar, yaşamın devamlılığına katkı sunmaya devam ediyor.

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İHA

Adana’nın Kozan ilçesinde seyyar manav olarak sokaklarda satış yapan İshak Avcı, sıcaklara aldırmadan işine devam edenlerden.

Avcı, şehirde termometreler 50 dereceyi gösterirken elindeki patlıcanları satmak için sokak sokak geziyor.

Kozan sokaklarında her gün seyyar manav olarak gezen ve ekmek teknesi için zorlu hava şartlarında çalışan İshak Avcı, Afrika sıcaklarında da dinlenmiyor.

Sokak sokak ilçenin yerli ürünlerini müşterilerine ulaştırmak için mesai yapan Avcı'nın tespitine göre pahalı meyvelerin satılırken, ucuz sebzeler satılmıyor.

"Sebze satmak zor"

Avcı, tezgahındaki patlıcanların fiyatının 7,5 TL olduğu ve satmakta zorlandığını belirtiyor.

"Sıcak ama hayat devam ediyor"

Seyyar manav İshak Avcı, piyasanın durumunu ve kendi çalışma şartlarını şöyle anlattı:

Sıcak çok ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Her gün farklı bir ürün satıyorum. Akşamüstüne doğru işim bitiyor. Kirazı 30 TL'ye alıyorlar ama patlıcanı 7,50 TL'ye satamıyorum. Ucuz buluyorlar galiba 'ekonomi kötü' deniyor ama kiraz satılıyor 30 TL’den. Patlıcan ise satılmıyor.

"Kimse sıcağa çıkmasın"