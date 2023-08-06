Adana'da sıcaklık 50 derece! Sokaklar boş kaldı Eyyam-ı Bahur sıcaklarından nasibini alan Adana'da nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye çıkınca, hafta sonu sokaklar bomboş kaldı.

Ortadoğu’dan gelen Eyyam-ı Bahur sıcakları, tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor.

Bazı şehirlerde termormetreler 30 derecenin üzerine çıkarken, Adana ise nem ile birlikte 50'yi gördü.

Sabahın erken saatlerinde bile sıcaklık kendisini hissettirirken Adanalılar, serin havalara hasret kaldı.

Sıcaktan bunalan Adanalılar şehri terk etti

Aşırı nem ile birleşen havada Adanalılar nefes bile almakta güçlük çekiyor. Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye vardığı Adana’da vatandaşlar çareyi şehri terk etmekte buldu.

Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde ne araç ne de insan görmek mümkün.

Sıcaktan bunalan Adanalılar ya yaylaya ya da denize gittiği için sokak ve caddeler bomboş kaldı. Araç sesinden durulmayan caddeler şimdi sessizliğe büründü.