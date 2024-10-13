DHA

Adana'da yeni evli çiftin düğün görüntüleri görenlerin yüreğini ısıttı.

İzmir'de baba mesleğini ele alarak tır şoförlüğü yapan Leyla Elaldı Seçkin, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Gerekli eğitimleri aldıktan sonra erkek mesleği denilen tır şoförlüğünü başarıyla sürdüren Elaldı Seçkin, geçen yıl uluslararası taşımacılık yapan bir şirkette işe girdi.

YOLLARIN SULTANI EVLENDİ

Başarısıyla diğer kadınlara da örnek olan Seçkin, onlarca kadına eğitim vererek sektöre kazandırdı.

Meslekte yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan, ‘Yolların sultanı’ lakaplı Seçkin, 11 Ekim’de meslektaşı Emre Seçkin ile nikah masasına oturdu.

"BUGÜNKÜ YÜKÜMÜZ SEVDAMIZ"

Bir ömür mutluluğa ‘evet’ diyen Seçkin, nikahın ardından gelin arabası olarak süsleyip ‘Bugünkü yükümüz sevdamız’ yazdığı tırı gelinlikle binerek, eşiyle kent turu attı.

"ABLAN STAR BEBEĞİM"

Seçkin’in kullandığı tıra, arkadaşlarının araç konvoyu da eşlik etti. Kendisini cep telefonuyla görüntüleyenlere “Ablan star bebeğim. Jettir ayol, derken şaka yapmıyorduk” diyen Leyla Elaldı Seçkin, bu anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'EVİMİZİ SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ'

Eşinin nikah için Ankara'dan geldiğini belirten Leyla Elaldı Seçkin, ev tutmadıklarını, tırarında yaşayacaklarını söyledi.

Mutlu olduklarını dile getiren Seçkin, "Kız kardeşine tır şoförlüğüyle ilgili eğitim verirken Emre ile tanıştım ve ikimizin de aklında evlilik yokken hayat arkadaşı olmaya karar verdik. İkimiz de tır şoförü olduğumuz için gelin arabamızı da bu şekilde seçtik.

Cadde ve sokaklarda çok güzel tepkiler aldık. Trafik ışıklarında bekleyenler defalarca bize baktı, fotoğrafımızı çektiler. İkimiz de şoför olduğumuz için bizim evimiz de memleketimiz de yollar. Balayı için sabit bir plan yapmadık. Evimizi sırtımızda taşıyoruz. Bu nedenle iş için gittiğimiz kentlerde boş vakitlerimizde tatil yapacağız” diye konuştu.