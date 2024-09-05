Adana'da suya düşürdüğü telefona 372 gün sonra kavuştu Dokuzoluk Kanyonu'nda yüzmeye giden telefon tamircisi Salih Yavuz, 372 gün önce suya düşürülmüş bir telefon buldu. Yavuz, bulduğu telefonu parça değiştirmeden tamir ederek sahibine ulaştırdı.

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İHA

Adana'da yaşayan Emrecan Akış, 2023 yılının Ağustos ayında arkadaşlarıyla birlikte Dokuzoluk Kanyonu'na gitti.

Su altı görüntüleri almak isteyen Emrecan Akış, yeni cep telefonuyla suya atladı.

YENİ TELEFONUNU SUYA DÜŞÜRDÜ

Cep telefonu, Akış'ın elinden kaymasıyla suda kayboldu.

Telefonu bulmak için dalgıç dahi çağıran gençler, hiçbir sonuca erişemeyince eve geri döndü.

Bir yıl sonra cep telefonu tamircisi olan Salih Yavuz, ailesiyle birlikte aynı kanyonun bulduğu yere pikniğe gitti.

SUDA BULDUĞU TELEFONU TAMİR ETTİ

Yavuz, serinlemek için suya girdiği sırada ayağına takılan bir cisim fark etti.

Suya dalan Yavuz, bunun bir telefon olduğunu görünce telefonu sudan çıkararak tamir etti.

"HİÇ PARÇA DEĞİŞMEDEN TELEFONU TAMİR ETTİM"

Dokuzoluk Kanyonu'na ailesiyle piknik yapmaya gittiğini belirten Salih Yavuz, ”Yüzerken şans eser ayağıma bir cisim takıldı. Telefon olduğunu anlayınca uğraştım ve sudan çıkardım. Telefonun bayağı bir su aldığını gördüm. Telefonu güzelce havluya sarıp çantama koydum.

Bir telefoncu olarak bunu benim bulmam kaybeden kişi için çok güzel bir şey. Cihaza ne işlem yapacağımı bilmemden dolayı getirdim iş yerime. Tamamen söküp bakımlarını yaptım. Hiçbir parça değiştirmeden cihazı çalıştırdım.” dedi.

"ŞİFRESİNİ BULUP SAHİBİNE ULAŞTIM"

Cihazı çalıştırdıktan sonra 6 rakamlı şifreyi deneme yanılma yolu ile bulduğunu aktaran Yavuz, ”Telefon sahibinin bilgilerine numarasına ulaştım ve iletişime geçtim. Telefonu kaybeden şahıs telefonu benim bulduğuma inanmadı.

'Dalgıç geldi bulamadı sen nasıl buldun?' dedi. Kendisini kandırdığımı düşündü. Görüntülü arayıp telefonu kendisine gösterdiğimde inandı." diye konuştu.

"372 GÜN SUYUN İÇİNDE KALMIŞ"

Yavuz, telefondaki son çekilen videoya baktığında 2023 yılının Ağustos ayında çekildiğini gördüğünü kaydederek, "Telefon 372 gün suyun içerisinde kalmış. Telefonu kaybolan vatandaş telefonun bulunduğunu görünce çok mutlu oldu. Kendisi de geldi cihazını ona teslim ettik.” diye konuştu.

"DALGIÇ BİLE BULAMADI"

2023 yılının Ağustos ayında telefonunu suya düşürüp kaybeden Emrecan Akış, ”Bir yıl önce Dokuzoluk Kanyonu'na kampa gitmiştik, telefonumu orada kaybettim. Sabah suya girmek isterken telefonum elimden düştü.

Tahminen suyun derinliği 3 metre civarındaydı. Daldık çıkarmaya çalıştık fakat çıkaramadık. Dalgıç çağırdık o da gelip bulamadı.” dedi.

"SATMAMIŞ, TESLİM ETTİ, İYİ BİR İNSANMIŞ"

Aradan 1 yıl geçtiğin ve telefonunu unuttuğunu dile getiren Akış, ”Birisi aradı 'Sen 372 gün önce Dokuzoluk Kanyonu'nda telefonunu kaybettin mi?' diye sordu. Ben de 'evet' dedim. Arayan kişi telefonu bulduğunu ve kendisinde olduğunu belirtti. Bunu söyleyince şaşırdım, telefonu bulan kişi görüntülü konuştu.

Telefonu görünce gerçek olduğunu anladım ve bulunmasına çok şaşırdım. Bulan kişiye çok teşekkür ediyorum bana ulaştığı için. Bu devirde 70 bin TL değerinde telefonu satarlardı, satmamış, teslim etti. Gerçekten kendisi iyi bir insanmış.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)