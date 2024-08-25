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Adana'da yarışmacılar el yapımı tahta araçlarıyla birincilik için mücadele etti

Adana'da yarışmacılar el yapımı tahta araçlarıyla birincilik için mücadele etti Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti.