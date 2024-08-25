AA
Adana'nın Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi'ndeki etkinlikte katılımcılar tarafından tasarlanan 30 tahta araç yer aldı.
Yarışmacılar, 600 metrelik parkurda yokuş aşağı birinci olabilmek için mücadele etti.
BİRİNCİYE TAM ALTIN VE HOROZ
Yarışmayı ilk sırada tamamlayan İbrahim Güçlü'ye tam altın ve horoz, ikinci sıradaki Harun Şengün'e yarım altın ve oğlak, üçüncü olan Ömer Faruk Aktaş'a çeyrek altın ve keçi hediye edildi.
"YÖRE KÜLTÜRÜNE UYGUN HEDİYELER SEÇTİK"
Organizasyon komitesinden Yusuf Erdem, gazetecilere "Tahta Ralli Araba Yarışları"na ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.
Yörenin kültürüne uygun hediyeler seçtiklerini dile getiren Erdem, katılımcılara teşekkür etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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